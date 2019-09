Alle sfilate con CharityStars

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Mancano pochi giorni all'inizio della Milano Fashion Week, in programma dal 17 al 23 Settembre 2019, e come ormai da qualche stagione chiunque potrà assistere alle sfilate collegandosi alla piattaforma benefica di CharityStars per aggiudicarsi due inviti in prima fila per alcuni dei più importanti fashion show: da Versace a Salvatore Ferragamo, da Moschino e Alberta Ferretti fino a Missoni, Blumarine, Luisa Beccaria, Vivetta, Emporio Armani, Agnona. L'obiettivo è raccogliere fondi per diverse associazioni, da Made in Carcere, cooperativa sociale che produce e vende manufatti confezionati da detenute, alla onlus The Children for Peace fino ai progetti del CNMI Fashion Trust. Disponibili anche i pass per le sfilate newyorchesi di Tom Ford, Carolina Herrera, Jeremy Scott e Marc Jacobs e per quella di Victoria Beckham a Londra. Per la settimana della moda parigina posti da Valentino, Off-White e Maison Margiela, che supportano The Children for Peace, CISOM Milano e Only the Brave.