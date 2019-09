Donna uccisa a Milano, attivò Codice rosso. L'allarme del procuratore

Adriana Signorelli, la donna trovata morta accoltellata nella notte tra sabato e domenica nella sua abitazione a Milano, omicidio per cui è stato fermato il marito Aurelio Galluccio, aveva già denunciato un'ennesima aggressione da parte dell'uomo attivando quindi il codice rosso nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorso. La donna era infatti stata sentita dalla Polizia giudiziaria e le era stato consigliato di cambiare casa, cosa che lei aveva assicurato con la promessa, non mantenuta, che sarebbe andata a vivere dalla figlia per qualche giorno.

Il procuratore di Milano Francesco Greco, parlando con ii cronisti dell'ennesimo femminicidio, si è espresso sulla nuova legge a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: "Qua nessuno vuole contestare il codice rosso, dico che sta diventando un problema a livello pratico, il problema è come gestirlo, già ora ci sono 30 allarmi al giorno (ossia denunce o segnalazioni in Procura, ndr) e ciò ci impedisce di estrapolare i casi più gravi".