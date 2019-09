Sondaggio, per 59% tifosi scudetto Juve

(ANSA) - ROMA, 2 SET - Juventus sempre Juventus. Per il 59% di un campione statistico di tifosi di tutte le squadre italiane anche quest'anno la musica sarà la stessa degli anni precedenti.

E' quanto ha rilevato un sondaggio realizzato dall'istituto Piepoli dal quale è emerso che "gli italiani si confermano "conservatori" in campo calcistico. La vera sorpresa è sulla formazione che insidierà i bianconeri: sarà l'Inter di Antonio Conte dice il 20% degli interpellati, mentre solo il 9% si esprime a favore del Napoli di Carlo Ancelotti. In un'ideale classifica dei competitor per il titolo solo il 5% dei tifosi vede il Milan vincere, il 2% punta sulla Roma, l'1% sulla Lazio, l'Atalanta, la Sampdoria e il Torino.