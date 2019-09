Si strangola per gioco,gravissima 11enne

(ANSA) - BERGAMO, 02 SET - Una ragazzina di 11 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo che venerdì pomeriggio, nella sua casa di Calvenzano, si è accidentalmente strangolata con una fascetta autobloccante da elettricista mentre giocava. La piccola, di origini marocchine, oggi è stata sottoposta alle analisi strumentali per comprendere quali potrebbero essere i danni celebrali causati dal fatto che la undicenne, a quanto risulta, dopo aver perso i sensi per la mancanza di ossigeno, sarebbe stata per circa venti minuti in arresto cardiaco.