San Siro: Sala, più trasparenza da club

(ANSA) - MILANO, 02 SET - ''Quello che sto chiedendo alle società è di chiarire meglio rispetto al nuovo stadio. Stanno selezionando i progetti, credo che a breve punteranno su uno solo, sarà necessario che lo facciano vedere ai cittadini, se no l'opzione rimane sempre e solo tra un nuovo e teorico stadio e la ristrutturazione di San Siro. Io se dovessi svestirmi dal mio ruolo di sindaco e ragionare da cittadino e tifoso, San Siro ce l'ho nel cuore e se non vedo quale è l'alternativa diventa difficile. Quindi sto invitando le squadre a una comunicazione molto aperta e trasparente''. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto a margine della presentazione dei Fifa Football Awards 2019, invita Inter e Milan a scegliere il progetto sul nuovo impianto (4 sono al momento in lizza) e mostrare il progetto definitivo ai cittadini.