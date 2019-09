Sacro e profano di Monica Silva a Milano

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Dalle reinterpretazioni di Caravaggio all'omaggio a Andy Warhol, i migliori lavori della fotografa brasiliana Monica Silva sono raccolti nella mostra 'Sacro e profano', aperta allo spazio M.A.C. di Milano dal 17 al 21 settembre.

In esposizione 40 opere tratte dai progetti "Banana Golden Pop Art" (2014), "Lux et filum - una visione contemporanea di Caravaggio" (2015), "Flower Power" (2018), "Coca Cola Series" (2019) e "Golden Sexy Fruit" (2019) dove "i rimandi iconografici - spiega il curatore Andrea Dusio - sono un mero spunto per una dissacrazione praticata paradossalmente verniciando d'oro i frutti, con prepotente allusione alla metafora sessuale che appartiene sin dall'antichità alla pittura di genere".

All'interno della mostra verrà allestita una "Wunderkammer", una camera delle meraviglie, con alcuni degli oggetti di design utilizzati dalla fotografa negli scatti esposti.