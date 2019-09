In moto a 109km/h,denunciati in Svizzera

(ANSA) - MILANO, 2 SET - Due motociclisti milanesi di 59 e 53 anni sono stati denunciati dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale del Canton Ticino perché a Riva San Vitale, lungo la strada cantonale in direzione di Brusino, viaggiavano a una velocità di 109 chilometri orari mentre vige il limite di 50 chilometri. I due sono stati denunciati alla Magistratura per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e sono state inflitte multe per alcune migliaia di franchi. E stato loro intimato il divieto di circolazione in Svizzera.