Icardi, nessuna preclusione a accordo

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Non c'è nessuna preclusione da parte di Icardi a trovare una soluzione condivisa che soddisfi le esigenze di entrambe le parti": così Giuseppe Di Carlo, legale dell'attaccante dell'Inter, a Radio anch'io sport. Di Carlo ha ricordato di aver promosso la domanda di arbitrato e la richiesta di risarcimento al club nerazzurro ritenendo che "il calciatore abbia il diritto a un trattamento di pari dignità con gli altri giocatori". Il legale in sostanza lamenta "l'esclusione" del suo assistito "dalla preparazione precampionato e dalle sedute tecnico-tattiche" del l'allenatore Antonio Conte. L'avvocato ha poi aggiunto che Icardi ha "un ottimo rapporto con i compagni di squadra e non ci sono situazioni che precludono la sua partecipazione. Lui ama i colori nerazzurri, ha sempre avuto rispetto per la maglia e per i tifosi. Vuole avere la possibilità di allenarsi alla pari degli altri. Vediamo se c'è la possibilità di trovare un accordo" ha poi concluso Di Carlo.