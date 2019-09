Atalanta: Kjaer, accordo è stato facile

(ANSA) - BERGAMO, 2 SET - "Preferisco parlare sul campo che parlare di me, ma posso dire che è stato facile raggiungere un accordo con l'Atalanta". Simon Kjaer, il cui prestito dal Siviglia è stato ufficializzato nel pomeriggio, si presenta ai canali ufficiali del club bergamasco: "Sono lieto di tornare in Italia, sono anni che cercavo questa opportunità, anche perché come giocatore sono cresciuto qui - rimarca il capitano della Nazionale danese -. Ai miei primi anni nel campionato italiano ricordo un'Atalanta in crescita, ne avevo anche incontrata la formazione Primavera a un Torneo di Viareggio (nel 2008, contro il Midtjylland, ndr). Ha sempre avuto un vivaio forte. Adesso forse è la squadra italiana che gioca meglio". Sull'esperienza che lo aspetta, l'ex difensore di Palermo e Roma è netto: "Sarà una stagione lunga, ma questa è una squadra reduce dal terzo posto - chiude -. La Champions League è una cosa veramente grande e importante per la società e anche per me. Poi, come obiettivo, c'è la Coppa Italia".