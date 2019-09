Uccisa a Milano, marito piantonato

(ANSA) - MILANO, 1 SET - Ad Aurelio Galluccio, 65 anni, marito di Adriana Signorelli, la donna uccisa a coltellate nella sua casa di via San Giacomo a Milano è stato notificato in ospedale il provvedimento di arresto per tentato omicidio in relazione al tentato investimento degli agenti intervenuti sul posto. E' stato sottoposto ad accertamenti per verificare se fosse ubriaco. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi sul ruolo che Galluccio avrebbe avuto nell'omicidio della moglie in vista di un provvedimento di fermo. Non si sa quando l'uomo potrà essere interrogato dal pm di turno Monia Di Marco.