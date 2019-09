Skrtel rescinde contratto con Atalanta

(ANSA) - BERGAMO, 1 SET - Manca solo l'ufficialità, ma Martin Skrtel, non convocato ieri in vista del match di campionato di stasera a Parma contro il Torino, non è più un giocatore dell'Atalanta. La formalizzazione della rescissione consensuale avverrà domani, in occasione della chiusura della finestra estiva del calciomercato.

Il difensore slovacco, classe 1984, accordatosi per un anno con la società nerazzurra e arrivato solo il 9 agosto scorso, dopo una presenza da subentrato con gol di testa nell'amichevole col Monza (9-1, suo l'ottavo) è andato in panchina domenica scorsa a Ferrara contro la Spal. In seguito si è sempre allenato regolarmente.

Skrtel non lascia comunque per problemi fisici, come riportato da qualche organo di stampa nelle prime ore del mattino: in assenza di infortuni o questioni familiari, è verosimile supporre che lo svincolato dal Fenerbahce non sia riuscito ad adeguarsi al regime di allenamenti dell'Atalanta.