Marotta: "Icardi? Agiremo con serenità"

(ANSA) - ROMA, 1 SET - "Siamo stati molto chiari prima e siamo sereni oggi. Affronteremo anche questa situazione, con la serenità di cui ho parlato prima. Credo, però, sia giusto dare spazio agli attori principali di questa serata: i calciatori che vanno in campo, ai nostri tifosi, alla società". Così, parlando a Sky Sport, Beppe Marotta, ad dell'Inter, dopo la causa intentata dal centravanti argentino alla società nerazzurra.

"Non è questione di risolvere, non è un problema - aggiunge Marotta -. È una gestione diciamo, a mio giudizio, anche ordinaria, che fa parte delle dinamiche del calcio. Quindi, con la massima serenità, con la massima trasparenza, come abbiamo sempre fatto e abbiamo sempre dimostrato. Quando si chiuderà il mercato, saremo più espliciti e saremo ancora più chiari: affronteremo anche questa situazione".