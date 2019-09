Donna uccisa a Milano, si indaga in famiglia

Ha i contorni di una tragedia maturata in famiglia l'omicidio di una donna di 59 anni trovata uccisa a colpi di arma da taglio in un appartamento di via san Giacomo, alla periferia di Milano. Al valgio la posizione del marito che è stato arrestato per tentato omicidio ai danni degli agenti della Volante che ha cercato di investire con l'auto.

L'uomo, che non viveva con la vittima, quando è arrivato sotto casa a bordo di una Citroen C3, alla vista dei poliziotti ha cercato di investirli. Gli agenti sono riusciti a schivare l'auto e l'hanno arrestato.