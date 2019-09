Billie Eilish canta post-millennial

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Un tripudio di stili musicali per una nuova generazione post-millennial: questa è stata la seconda e ultima giornata del festival Milano Rocks con ventimila persone all'Open Air Theater di Mind per Billie Eilish e i twenty one pilots.

A pochi minuti dall'inizio, durante l'esecuzione di 'Bad Guy', la cantante californiana si è dovuta fermare per un infortunio: atterrando dopo un salto, la sua caviglia destra ha ceduto facendola cadere. Stringendo i denti, Billie ha concluso la canzone e 'My Strange Addiction', per poi ritirarsi nel backstage a ricevere cure. Dopo cinque minuti, è tornata per continuare il concerto da seduta. "Mi spiace non poter dare il 100% oggi", si è scusata l'artista.

La gran parte dei presenti, però, era lì per i twenty one pilots: lo spettacolo di Tyler Joseph e Josh Dun è pirotecnico, molto più vicino all'idea di rock show con un gran mix di generi, dal riff di basso distorto di 'Jumpsuit' che apre la scaletta al successivo rap di 'Levitate' passando per techno e dance.