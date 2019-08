Gasperini, in Champions trovato i mostri

(ANSA) - BERGAMO, 31 AGO - "Il sorteggio della Champions League mi lascia molto fiducioso, perché poteva andare peggio, ma non troppo: una squadra come lo Shakhtar non è da sottovalutare. Abbiamo trovato i 'mostri', i più forti, il Manchester City". Alla vigilia della sfida contro il Torino, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, si sofferma sul sorteggio di Montecarlo: "Abbiamo comunque i numeri per giocarci la qualificazione agli ottavi. E ho avuto la fortuna di conoscere Guardiola, per me è l'allenatore numero uno. E' una grandissima persona. Io conosco bene il suo collaboratore, Manuel Estiarte: quando fui esonerato dall'Inter (settembre 2011, ndr), mi invitò qualche giorno a Barcellona da lui. Gesto e giornate indimenticabili". Sul parallelismo col prossimo avversario di campionato, eliminato ai Playoff di Europa League come l'Atalanta l'anno scorso, Gasperini è cauto: "Il Torino ha perso la grande opportunità dei gironi, come noi. Certo, ripetere quello che abbiamo ottenuto è come il mare tra il dire il fare".