Gallera, incidenti lavoro sono emergenza

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - "Le morti sul lavoro sono diventate un'emergenza nazionale. In tema di prevenzione, la Regione Lombardia ha investito in due anni 16 milioni di euro provenienti dalle sanzioni e messo a punto un Piano d'azione minuzioso. Il Governo non può più rimanere indifferente, servono deroghe ai vincoli di spesa sulle assunzioni di personale specializzato, imposti centralmente". Lo dichiara in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, annunciando nei prossimi giorni l'avvio di una cabina di regia con le associazioni datoriali e i sindacati.