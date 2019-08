Bayern a valanga sul Magonza,Perisic-gol

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Bayern Monaco gioca a tennis con il Magonza, imponendosi per 6-1 nella 3/a giornata della Bundesliga. La squadra del croato Niko Kovac, dopo essere andata sotto per il gol al 6' di Boetius, ha raggiunto la formazione di Sandro Schwarz al 36' con Pavard e l'ha superata prima del riposo con Alaba, in gol al 1' di recupero. Nella ripresa l'ex interista Ivan Perisic ha firmato il 3-1 al 9', su servizio di Pavard, poi Coman ha calato il poker al 19'. Lewandowski ha portato il Bayern sul 5-1 al 33' e Davies al 35' ha chiuso il 'set'. I bavaresi si portano momentaneamente al secondo posto, con 7 punti, contro i 9 del Lipsia che finora ha sempre vinto e ieri sera nell'anticipo ha fatto festa nel Borussia Park a Moenchengladbach (3-1) contro i padroni di casa. Altri risultati: Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-0, Wolfsburg-Paderborn 1-1, Friburgo-Colonia 1-2, Schalke 04-Hertha Berlino 3-0.