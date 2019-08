Tenta rapina e ferisce titolare negozio

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Un rapinatore è stato arrestato dagli agenti della squadra Squadra Volante e dai militari del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Cremona dopo aver cercato di mettere a segno un colpo alla gioielleria Pellegrini, a Cremona, durante il quale ha avuto una violenta colluttazione con il titolare che è rimasto ferito in modo non grave.

Nel pomeriggio di ieri, un uomo è entrato nella gioielleria chiedendo al titolare di mostrargli alcuni oggetti.

Improvvisamente ha minacciato il gioielliere con un coltello. Il trambusto ha però richiamato l'attenzione del figlio, in quel momento nel retrobottega, che è intervenuto in soccorso del padre. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il titolare è stato ferito alla testa.

I passanti hanno chiamato il 112 e, contemporaneamente, sono giunti sul posto i carabinieri e una Volante della Questura che sono riusciti a bloccare e ad arrestare il rapinatore.