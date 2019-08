Riprende servizio pasti ospedale S.Carlo

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Riapre la cucina degenti dell'Ospedale San Carlo di Milano. Il servizio pasti era stato sospeso ieri in seguito ad una ispezione dei tecnici dell'Agenzia di tutela della salute milanese (Ats) per permettere la rimozione, in sicurezza, di un dissipatore, un apparecchio per il trattamento dei rifiuti organici, fuori uso dal 2016 e le conseguenti attività di sanificazione dell'area.

All'interno del macchinario, posto in un locale comunicante con la cucina, era stata infatti rilevata la presenza di acqua stagnante, residui di cibo e insetti. L'intera area, spiega una nota del San Carlo, è stata quindi isolata per evitare eventuali contaminazioni dovute alle operazioni di smontaggio, isolamento degli impianti e smaltimento delle apparecchiature. "Nei prossimi giorni completeremo le attività di rimozione e sostituzione di tutte le attrezzature non più in uso o ammalorate, così come previsto dal contratto di fornitura", ha dichiarato il direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco.