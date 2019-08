Vela:Dongo e Marvelia puntano su giovani

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - A Dongo, sul Lago di Como, gli abitanti hanno "un rapporto strano con la vela" e per riavvicinarli a questo sport il Comune, insieme all'associazione Marvelia, hanno regalato una settimana di lezioni di vela ai ragazzi dai 7 ai 12 anni residenti nell'Alto Lario. "La vela ha sempre visto appassionati che arrivano da fuori. Finalmente dopo tanti tentativi, grazie all'impegno di Marvelia, siamo riusciti a proporre nelle scuole questa iniziativa e quest'anno sono stati circa 25 i ragazzi che hanno aderito" spiega Mauro Robba, l'ex sindaco di Dongo, oggi vice sindaco e assessore al turismo del comune lariano oltre che Presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, sostenitore del progetto. Intanto arrivano i primi successi agonistici. A Dziwnow in Polonia nei Campionati Europei Laser Under 21 appena conclusi un ottimo 9° posto assoluto (7mo tra gli europei e Campione italiano) di Lorenzo Masetti nella categoria Laser Standard su 136 atleti proveniente da tutta Europa.