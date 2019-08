Una mostra di Cronenberg per il Gp Monza

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Ci sarà anche David Cronenberg, il 4 settembre al Mac di Lissone, all'inaugurazione della mostra 'Red cars', allestita in occasione del Gp di Monza, che ripercorre in 200 immagini le tavole del libro realizzato dal regista nel 2005 per Volumina. Nelle tavole rare fotografie tratte dall'archivio Ferrari, immagini d'epoca, progetti e modelli di auto Formula 1, simboli e altre suggestioni che riportano al GP di Monza del 1961, quando il pilota della Ferrari Phil Hill contende al suo compagno di scuderia Wolfgang von Trips il titolo di campione del mondo di Formula 1.

La mostra, promossa dal Comune di Lissone, trasporta i visitatori all'interno di vicende realmente accadute ricreate dalla magia di Cronenberg, che scrisse la sceneggiatura di Red Cars subito dopo aver girato Crash. Avrebbe voluto farne un film, ma il progetto non fu mai realizzato. Ne nacque però un volume d'artista edito da Volumina, che oggi diventa una mostra, aperta dal 5 settembre al 24 novembre.