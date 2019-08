Ufficiale: Biraghi all'Inter in prestito

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "Cristiano Biraghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore, classe 1992, arriva dalla Fiorentina a titolo temporaneo annuale, con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva". L'Inter, con una nota sul proprio sito, annuncia l'arrivo di Biraghi in prestito con diritto di riscatto. Il club nerazzurro ricorda i primi passi compiuti dal terzino con la maglia dell'Inter, quando neanche 18enne segna al Manchester City nella Pirelli Cup in Usa, poi due presenze in Champions e la Viareggio Cup 2011.

E, dopo gli anni di Firenze, Biraghi torna a Milano almeno per una stagione.