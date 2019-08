Sanchez, Inter non per tutti,io sono qui

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - ''L'Inter non è per tutti e sono qui per questo''. Alexis Sanchez si presenta così al mondo nerazzurro. L'attaccante cileno saluta con queste poche parole i tifosi dell'Inter in un video selfie sul profilo instagram del club. L'arrivo di Sanchez è stato ufficializzato oggi ma l'attaccante non si è ancor allenato con la sua nuova squadra, perché volato in Inghilterra per questioni legate al Visto.