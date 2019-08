Rogo rifiuti, non esclusa ipotesi dolo

(ANSA) - LODI, 29 AGO - Non si esclude l'ipotesi del dolo in relazione all'incendio nel capannone della Ggm di Codogno (Lodi) divampato nella notte fra martedì e mercoledì e ancora non domato completamente. A spiegarlo è il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro sottolineando che "l'area è stata sequestrata" per consentire lo svolgimento delle indagini.

I vigili del fuoco di Lodi, intanto, stanno continuando a smassare il materiale bruciato all'interno del capannone.