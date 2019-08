Incendio rifiuti: proprietario, mi hanno tolto 12 anni vita

(ANSA) - CODOGNO (LODI) 29 AGO - "Mi hanno tolto 12 anni di vita. Per 12 anni ho portato avanti questa azienda e l'ho fatta crescere": è quanto ha detto all'ANSA il titolare del capannone dell'azienda Ggm di Codogno, che sta bruciando da ore.

"In questo momento - aggiunge il proprietario del capannone - non riesco a fare nessuna ipotesi né a capacitarmi di quello che è successo". Le telecamere puntate sul capannone non funzionavano: "Si sono fermate nel periodo prima delle ferie e - conclude - abbiamo detto: 'lasciamo passare le vacanze e poi le sistemiamo'". (ANSA).