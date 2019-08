Calhanoglu: "Milan brutto a Udine"

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - "A Udine abbiamo sbagliato alcune cose, non abbiamo fatto tutto quello che l'allenatore vuole.

L'Udinese ha giocato bene, ci ha chiuso bene, ma questa era solo la prima partita". E' il parere di Hakan Calhanoglu, intervistato in esclusiva da Sky, sulla sconfitta all'esordio contro l'Udinese: "Spero che contro il Brescia faremo una buona partita di fronte ai nostri tifosi, giocare a San Siro è sempre bello". Il turco snobba il mercato ("se ne occupa il mio agente"), chiede un po' di pazienza ("serve un po' di tempo per capire bene questo sistema di gioco"), ma sente di essere "sulla buona strada": "Vogliamo fare tutto quello che vuole l'allenatore. Il suo gioco è diverso, gli piace giocare avanti, in verticale, vuole attaccare subito quando prendiamo palla.

Altri allenatori avevano altre filosofie. Quest'anno è cambiato tutto e noi lavoriamo. La Champions? Guardiamo partita dopo partita". Calhanoglu elogia il livello della Serie A ("campionato forte"), esalta i nuovi acquisti.