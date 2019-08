Morto in canalone escursionista disperso

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - E' stato ritrovato morto in un canalone sulla Grigna meridionale Luca D'Addario l'escursionista di 49 anni di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. Gli uomini della delegazione Lariana del soccorso alpino hanno prima avvistato e poi recuperato con l'elicottero il corpo dell'uomo che con tutta probabilità è scivolato dal sentiero, molto ripido, nel canalone per diversi metri, verso le 12 di ieri quando stava rientrando dall'escursione sulla Grigna. Luca D'Addario viveva a Cesana Brianza e lavorava come infermiere a Sesto San Giovanni.