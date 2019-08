Lewandowski: Perisic sarà una sorpresa

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Ivan Perisic può essere una sorpresa assai lieta per noi. Sono sicuro che farà bene. E' bravo, sa coprire bene entrambe le fasce, è forte fisicamente e sa dribblare. Può darci una grossa mano d'aiuto e servire ad altri giocatori per la loro crescita". Robert Lewandowski, protagonista con una tripletta dell'ultima vittoria di Bayern Monaco, parlando alla Bild, promuove l'arrivo del croato che, contro lo Schalke 04, è stato inserito dall'allenatore Niko Kovac al 12' della ripresa. "Coutinho ci dà quel pizzico di follia in più, perché è un giocatore imprevedibile e possiede una grande capacità di servire l'assist vincente - ha aggiunto il centravanti polacco, a proposito dell'arrivo in Baviera del brasiliano ex Barcellona -. La sua presenza ci permetterà di essere più pericolosi e poi può giocare sia da esterno d'attacco che da rifinitore. Con lui abbiamo più opzioni". "Il Borussia Dortmund? Ha messo su una grande squadra, ma non conta la quantità: noi, comunque, siamo superiori", conclude Lewandowski.