Atalanta, ufficiale Reca alla Spal

(ANSA) - BERGAMO, 28 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito alla Spal di Arkadiusz Reca ('95) con diritto di riscatto e contro-riscatto. L'esterno sinistro polacco, prelevato dal Wisla Plock nell'estate dell'anno scorso, coi nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini ha sole 5 presenze all'attivo, di cui 4 da subentrato: 3 in campionato da subentrato in casa di Frosinone, Torino e Parma tutte nel 2019, e nella semifinale di andata di Coppa Italia il 27 febbraio scorso a Firenze. Da titolare, invece, l'esordio, nel ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League il 16 agosto 2018 a Reggio Emilia contro l'Hapoel Haifa.