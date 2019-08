Atalanta: ufficiale Arana dal Siviglia

(ANSA) - BERGAMO, 28 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione di Guliherme Arana in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. Stamani le visite mediche e poi la firma a Zingonia in sede. Il laterale mancino brasiliano ventiduenne, che ha scelto la maglia numero 13, nella scorsa stagione ha totalizzato 22 presenze e tre reti con gli andalusi. Nato a San Paolo il 14 aprile 1997, cresciuto nel Corinthians (89 partite e 4 gol), in cui ha vinto la Copa Sao Paulo con l'Under 20, due titoli nazionali (2015, 2017) più un campionato paulista (2017), a livello professionistico ha giocato in Brasile anche con l'Atletico Paranaense. Trasferitosi a Siviglia nella sessione invernale 2017-2018, in tutto vi ha giocato 25 gare. Con la nazionale verdeoro Under 20 (8 match, 2 reti) ha partecipato al Sudamericano di categoria nel 2017.