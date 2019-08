Arana, Atalanta gran svolta per carriera

(ANSA) - BERGAMO, 28 AGO - "Sono contento, come la mia famiglia, voglio dare tutto per un club che ha di me una considerazione così grande". Guilherme Arana, appena arrivato in prestito dal Siviglia all'Atalanta, ha rilasciato le sue prime impressioni ai canali ufficiali del club: "Ho amici che giocano qui (tra cui Luis Muriel, compagno al Siviglia, ndr) ed è un grande passo per la mia carriera e per la mia vita - ha proseguito -. Sono giunto qui ieri sera e sono rimasto impressionato dalla città, dal centro sportivo di Zingonia. Non vedo l'ora di divertirmi in campo". Il brasiliano, classe '97, cresciuto e diventato professionista nel Corinthians, ha chiarito le proprie attitudini tecnico-tattiche: "Sono un esterno sinistro cui piace attaccare, ma so che in Italia è importante saper difendere bene. Voglio farmi trovare pronto e mettermi a disposizione".