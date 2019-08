Milano-Cortina: Fontana, siamo coesi

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana l'attuale crisi di governo non crea problemi all'organizzazione dei giochi olimpici Milano-Cortina 2026. "Non ci crea problemi - ha detto Fontana al termine del tavolo olimpico riunitosi questo pomeriggio a Palazzo Lombardia - Siamo partiti coesi tra di noi, poi abbiamo avuto un aiuto dal sottosegretario Giorgetti, che è riuscito a sostenerci nei momenti importanti".

"Adesso continuiamo per conto nostro - ha concluso il governatore -, se poi il governo futuro ci sosterrà bene, altrimenti andremo avanti. L'importante è che si vada d'accordo tra noi".

Oggi "abbiamo fatto passi avanti, abbiamo fatto una serie di valutazioni sul tipo di organismo. In linea di massima abbiamo optato per la fondazione anche se ci sono ancora alcuni piccoli dettagli da risolvere". "Stiamo lavorando in maniera estremamente determinata", ha concluso.