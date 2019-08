Kessié per Monaco,alternativa è Bakayoko

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Due fra un attuale milanista e un ex, o comunque uno dei due, come rinforzi per il Monaco. Secondo RMC Sport France è Franck Kessié il principale candidato al trasferimento nella squadra del Principato per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, inizialmente lasciato in panchina da Marco Giampaolo domenica a Udine, all'esordio in campionato, non sembra godere della stima incondizionata del tecnico dei rossoneri. Nel caso in cui l'affare dovesse sfumare è pronta l'alternativa: si tratta di Bakayoko, ex rossonero e attualmente in forza al Chelsea, che nella Ligue 1 vanta un'esperienza di tre stagioni. Non è escluso che i due centrocampisti possano arrivare entrambi alla corte dell'allenatore Leonardo Jardim.