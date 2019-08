Inter: Zhang soddisfatto per debutto

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Steven Zhang ad Appiano Gentile dopo la vittoria convincente con cui l'Inter ha battuto il Lecce ieri a San Siro. Il presidente nerazzurro ha raggiunto il centro sportivo, come l'ad Beppe Marotta, per congratularsi con la squadra per l'ottimo debutto stagionale, salutare Antonio Conte e fare probabilmente il punto con i dirigenti sulle operazioni di mercato. Lo scambio Dalbert-Biraghi è ad un passo, con la formula del prestito secco. Joao Mario sarà ceduto alla Lokomotiv Mosca e sono ore decisive per l'arrivo di Sanchez poiché l'accordo tra Inter e Manchester United sembra sempre più vicino. Resta in stallo invece la situazione di Mauro Icardi.

L'attaccante vorrebbe restare in nerazzurro ma le parole di Marotta nel preparartita contro il Lecce, sono chiarissime: ''Smentisco che qualsiasi dirigente dell'Inter e il presidente Zhang abbiano invitato Icardi a rimanere''. In queste ore potrebbero esserci nuovi contatti tra il club e Wanda Nara per trovare una svolta.