Milan: rescisso contratto con Strinic

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Ivan Strinic non è più un giocatore del Milan. Questa mattina il terzino croato, vice campione del mondo nel 2018, si è recato in sede per firmare la rescissione del contratto, annunciata dal club con una nota: "AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore Ivan Strinic. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera". Strinic, arrivato a parametro zero nel luglio del 2018 sotto la proprietà cinese, non ha mai collezionato una presenza con il Milan: ora potrebbe accasarsi alla Spal o al Parma.