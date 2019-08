Maxi-risse organizzate via social, tre minorenni arrestati

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Gli agenti della Polizia di Stato di Cremona hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in comunità a carico di tre minorenni appartenenti al gruppo "Cremona Dissing", che organizzava risse e pestaggi via web sul quale celebravano poi le loro gesta. I tre sono ritenuti responsabili di un aggressione avvenuta il 12 giugno, nel corso di una festa aperta al pubblico alla Società Canottieri Bissolati. Un gruppo di sette ragazzi commisero una rapina, ne tentarono un'altra e aggredirono per alcuni partecipanti alla serata, tutti minorenni.

Altri quattro (due maggiorenni e due minorenni) risultano indagati. Altri arresti, a opera dei carabinieri, erano stati eseguiti nel giugno scorso.