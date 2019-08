Inter: Conte debutta con Lautaro-Lukaku

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Antonio Conte debutta sulla panchina dell'Inter, davanti a 65 mila spettatori, e contro il Lecce si affida alla coppia d'attacco Lautaro-Lukaku per iniziare la sua rincorsa verso la vetta. Il tecnico nerazzurro rispetta i pronostici e schiera il 3-5-2 con D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar in difesa. A centrocampo Vecino, Brozovic e Sensi con Candreva e Asamoah sugli esterni, con Barella che resterà almeno inizialmente in panchina. Mauro Icardi, non convocato, continua a rifiutare tutte le offerte con l'obiettivo di restare all'Inter.