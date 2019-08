A Milano dal 30/8 la Festa de l'Unità

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Sarà la prima Festa de l'Unità 'plastic free' quella che dal 30 agosto al 15 settembre andrà in scena nell'area dell'ex discoteca Karma, a Milano, noto anche come Parco della Rose. A spiegarlo è stato il segretario del Pd Milano Metropolitana, Silvia Roggiani, presentando il programma della manifestazione alla stampa. Sono oltre 470 gli ospiti attesi alla festa milanese, dal titolo'Qui c'è clima di futuro': ad aprire la kermesse, venerdì sera, sarà il vice segretario del Pd Andrea Orlando, mentre sabato sarà la volta dell'ex premier e attuale presidente dei Dem Paolo Gentiloni. Il segretario del partito Nicola Zingaretti è atteso a Milano il 13 settembre, mentre non ci sarà Matteo Renzi, che ha deciso di partecipare soltanto alla festa nazionale a Ravenna (anche se non mancheranno "persone a lui vicine come Anna Ascani e Roberto Giacchetti", ha precisato Roggiani). Tra gli esponenti degli altri partiti, assenti i 5 Stelle ("li abbiamo invitati e hanno declinato l'invito, non sappiamo se per motivi organizzativi o politici, a partire dal sottosegretario Stefano Buffagni", ha spiegato Roggiani) mentre sarà presente il governatore lombardo, il leghista Attilio Fontana, che si confronterà in un dibattito sull'autonomia con il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini il 3 settembre. Il 4 settembre il sindaco Beppe Sala dialogherà con la prima cittadina di Ancona Valeria Mancinelli. Tra i big Dem a Milano arriveranno anche Carlo Calenda (5 settembre), Gianni Cuperlo (6 settembre) e la vice segretaria Paola De Micheli (10 settembre), mentre ospite del 14 settembre sarà la deputata Laura Boldrini.