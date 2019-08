Wanda,Icardi rifuta club che non è Inter

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - "Esatto!". Wanda Nara conferma a Tiki Taka, su Italia 1, che Mauro Icardi ha rifiutato il Napoli come tutti gli altri club che non sono l'Inter, sposando la versione spiegata da Raffaele Auriemma opinionista Mediaset presente in studio. "Chiamate dal Napoli? Abbiamo tanti amici a Napoli - risponde poi evasiva la moglie e agente dell'attaccante nerazzurro - ma 124 gol a 26 anni fanno comodo a tutte le squadre".