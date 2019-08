Cellino non esulta 'rispetto Cagliari'

(ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - Il presidente del Brescia Cellino è come tanti giocatori che, da ex, non esultano dopo il gol.

"Contento per i tre punti - ha detto - ma non per la vittoria a Cagliari: non parlo per rispetto alla città e ai tifosi".

Soddisfatto il tecnico Corini. Che svela un aneddoto: "Il presidente Cellino quando siamo arrivato in Sardegna ci ha portato in cattedrale per farci benedire da don Salvatore". E scherza: "Magari adesso dobbiamo venire- la butta sull'ironia- qui nell'isola ogni volta prima di una partita". Una Brescia che, dopo la promozione in A, continua a regalare soddisfazioni: "Siamo venuti in Sardegna a giocare la nostra partita perché in A un atteggiamento speculativo non paga.

Abbiamo fatto bene per settantacinque minuti. Poi siamo andati più in sofferenza, ma anche in quel caso ho visto abnegazione e volontà". Tanti gol annullati e molto Var. "Quello di Cerri è un movimento naturale del corpo, ma con le nuove disposizioni per quel tocco è previsto il rigore. Così come per il gol di Donnarumma".