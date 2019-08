Perde controllo suv e si schianta

(ANSA) - MANTOVA, 24 AGO - Ha perso il controllo della vettura, un suv Porsche Cayenne, in pieno centro ad Asola (Mantova)e poi si è schiantato contro la recinzione di un'abitazione per finire la sua corsa nel giardino. Brutta avventura questa mattina per un commerciante 53enne di Castel Goffredo, paese a pochi chilometri da Asola, che era in auto con la figlia di 5 anni. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Brescia, la piccola in eliambulanza e il padre in ambulanza, ma non sarebbero in pericolo di vita nonostante le numerose escoriazioni riportate. L'auto come impazzita, hanno raccontato alcuni testimoni, ha improvvisamente preso velocità, ha urtato due auto in sosta, poi si è schiantata, capovolgendosi, contro il muretto di cinta di una villetta, scavalcandolo, per poi fermarsi nel giardino, a pochi centimetri dal muro.