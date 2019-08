A Estate sforzesca 45mila spettatori

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Oltre 80 spettacoli di musica, danza, teatro dal 7 giugno al 25 agosto a cui hanno assistito più di 45 mila spettatori. Sono i numeri di 'Estate Sforzesca', la rassegna estiva promossa dal Comune di Milano che si chiude domani, nel Cortile delle armi del Castello sforzesco, con una festa a ingresso libero dedicata al cambiamento climatico, 'Climate X Life'. A partire dalle 19 si alterneranno sul palco Icmesa e Error 404, Earth For Sale e Rezophonic. All'evento parteciperanno anche realtà associative come Legambiente, la rete Milano per il Clima, Fridays For Future, Economia e Sostenibilità. La settima edizione, con 20 appuntamenti a ingresso gratuito, ha coinvolto musicisti del calibro di Mecna, Nada, Giovanni Truppi, Giovanni Falzone, Fabrizio Bosso, Incognito, Chucho Valdés, la danza del Balletto di Milano, Dancehouse e Milano Contemporany Ballet, fino al grande concerto gratuito di Ferragosto con l'Orchestra Verdi di Milano.