Trenord, biglietti speciali per GP Monza

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Per il Gran Premio di Formula Uno di Monza, in programma dal 6 all'8 settembre sul Monza Eni Circuit, fra prove e gara, Trenord "propone biglietti speciali a prezzi convenienti per raggiungere il circuito in treno e corse straordinarie nel giorno della gara". In più, come spiega l'azienda ferroviaria in una nota, "chi acquista online i biglietti speciali di Trenord per il Gran Premio potrà godere di sconti per assistere alle prove e alla corsa". Domenica 8 settembre, in particolare, "21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e la stazione di Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all'Autodromo (ingresso D)". Sarà possibile, chiarisce Trenord, "viaggiare a bordo dei treni speciali con un biglietto andata e ritorno al costo di soli 5 euro, acquistabile online sull'e-Store di Trenord, presso le biglietterie Trenord e i distributori automatici".