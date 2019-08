Milano, 20 appuntamenti per il 2020

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - "A Milano pensiamo al 2020". Il sindaco, Giuseppe Sala, ha presentato sulla sua pagina Instagram il palinsesto di iniziative promosse dall'amministrazione, insieme ai privati, per animare la città nel 2020. Si tratta di 20 appuntamenti diffusi in tutta Milano che si terranno per una settimana (le Week) o per un weekend (le City).

Si parte con la Milano Fashion Week, in occasione della presentazione delle collezioni autunno-inverno 2020/2021, fino a Museo City (marzo) e alla Digital Week. Ad aprile riflettori accesi sul Design, in occasione del Salone del Mobile, con la settimana dedicata, a cui seguirà la Milano Art Week, omaggio all'arte moderna e contemporanea. A maggio largo alla musica con concerti in tutta la città, grazie a PianoCity.

Ma maggio sarà anche il mese del cibo con la Milano Food City. A settembre anche gli animali avranno la loro settimana dedicata, la Pet Week. Milano chiuderà l'anno in bellezza con due appuntamenti tradizionali come Bookcity e Milano Music Week.