Entro settembre bando monopattini Milano

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Sarà pubblicato entro il prossimo settembre il bando del Comune di Milano dedicato alle società che vogliono offrire il servizio di monopattini, segway, skateboard elettrici in condivisione. In attesa del bando e della posa della segnaletica, l'amministrazione comunale ha vietato nei giorni scorsi la circolazione dei monopattini in sharing per le strade della città. L'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, ha incontrato i rappresentanti delle società per parlare con loro dei requisiti minimi: come marcatura Ce, luci e limitatori di velocità, cauzione per ciascun mezzo, pagamento annuo di un contributo al Comune di Milano a copertura dell'occupazione del suolo pubblico. Tra gli standard minimi anche la richiesta di un servizio attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e su tutto il territorio, l'attivazione di un'assicurazione per i mezzi in circolazione. Inoltre, verrà richiesta una campagna informativa per i cittadini sulla sicurezza stradale e sulle regole per l'utilizzo e per la sosta dei mezzi.