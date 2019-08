Basket: Mack, pronto ad essere leader Ax

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 22 AGO - "Sono pronto ad essere il leader dell'Ax Milano". Shelvin Mack si presenta al Forum d'Assago senza paura. Ieri Ettore Messina lo aveva designato come 'l'autista' della squadra - in coabitazione con Sergio Rodriguez - e il play Usa non teme questo ruolo: "Lo sono sempre stato in ogni squadra, non mi spaventano le responsabilità.

Penso che ogni playmaker abbia in sè alcune caratteristiche dell'allenatore, a me piace molto studiare i dettagli del gioco come le rimesse o i singoli giochi: mi piacerebbe allenare. Con Messina sarà un matrimonio perfetto". Mack, due finali Ncaa con Butler e otto anni nella Nba, è elettrizzato dall'idea di giocare in Europa e non è preoccupato per le regole diverse: "Le sto studiando ma non ho preoccupazioni. Poi vedo un gruppo che spinge, che lavora e vuole competere: stiamo già cercando di conoscerci. In Europa si gioca un grande basket, il livello non è lontano da quello della Nba e a Milano avrò la possibilità di giocare minuti importanti".