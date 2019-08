Abete colpito da fulmine, pezzi su auto

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - Colpito da un fulmine, il tronco di un grosso abete è letteralmente esploso in pezzi, sbalzati a decine di metri di distanza colpendo alcune auto in sosta e due edifici. E' successo questa mattina nel Varesotto, a Porto Valtravaglia (Va), in località Musadino, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con un'autopompa per mettere in sicurezza l'area. Gli addetti del Comune stanno rimuovendo dalla strada i pezzi dell'albero, che si trova nei pressi della chiesa del piccolo comune, colpito dal fulmine. Nessuno è rimasto ferito.