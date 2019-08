Sgomberato palazzo occupato da squatter

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - La polizia ha sgomberato un palazzo in via Cozzi, a Milano, occupato da 14 persone, tra cui appartenenti al gruppo antagonista "Pirati Riot". Le operazioni - a cui hanno partecipato uomini del Reparto Mobile della polizia, dei carabinieri, della polizia locale e dell'Atm - sono iniziate al mattino e hanno portato all'allontanamento di nove uomini e cinque donne. Sono stati liberati quattro appartamenti al primo piano, tre appartamenti al secondo piano e un piano terra/seminterrato usato come sala ricreativa. "Grazie alle Forze dell'Ordine, alla Polizia locale e al personale dell'Atm. Avevamo promesso legalità e sgomberi e siamo felici di passare dalle parole ai fatti. Avanti così, a Milano e nel resto d'Italia", commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini.