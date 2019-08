Questore chiude 2 bar a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni al bar "Gocce di caffè" di via Bovisasca" e di quindici giorni al "Caffè Cupido" di via Atene.

Per il primo locale il provvedimento è arrivato a seguito dei controlli avvenuti nel 2018 e in questi mesi del 2019, durante i quali è stata accertata la presenza frequente di clienti con precedenti penali. Al "Caffè Cupido", invece, la sospensione notificata questa mattina è stata disposta oltre che per la presenza abituale di clienti con precedenti, anche per l'identificazione all'interno del locale di clienti in possesso di droga e di oggetti ricettati.

In un'occasione, inoltre, il titolare del bar ha ferito un cliente con una bottiglia di vetro per allontanarlo.