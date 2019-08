Espulsa moglie 'pugile Isis'

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - È stata espulsa e rimandata in Marocco Salma Bencharki, moglie di Abderrahim Moutaharrik, il pugile dell'Isis, condannato per terrorismo e attualmente in carcere.

La donna - rivelano fonti del Viminale - è stata rimpatriata dagli uomini della polizia di Lecco che hanno eseguito l'ordine di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. La cittadina marocchina è ritenuta anche lei parte dell'associazione con finalità terroristiche, ed è stata condannata per questo.

Al "pugile dell'Isis", così chiamato perché talentuoso atleta di kickboxing, che nelle intercettazioni parlava anche di un possibile attentato in Vaticano, è stata anche notificata la revoca della cittadinanza italiana, come proposto dal Viminale qualche mese fa.